Франция заявила об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине

Соглашение о прекращении огня в Украине пока не просматривается. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон по отдельности пообщался со своими российскими и украинскими коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Это уже восьмой телефонный разговор Макрона с российским лидером с начала вторжения в Украину 24 февраля.

"В настоящее время соглашения нет, но президент Макрон по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кремль заявил, что разговор состоялся по инициативе французской стороны и "продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями".