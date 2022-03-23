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Франция заявила об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине

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Париж, Среда 23 марта 2022 00:13
Франция заявила об отсутствии соглашения о прекращении огня в Украине Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соглашение о прекращении огня в Украине пока не просматривается. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон по отдельности пообщался со своими российскими и украинскими коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это уже восьмой телефонный разговор Макрона с российским лидером с начала вторжения в Украину 24 февраля.

"В настоящее время соглашения нет, но президент Макрон по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кремль заявил, что разговор состоялся по инициативе французской стороны и "продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями".

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