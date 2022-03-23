ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція заявила про відсутність угоди про припинення вогню в Україні

Новость на русском →
Париж, Середа 23 березня 2022 00:13
Франція заявила про відсутність угоди про припинення вогню в Україні Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Угода про припинення вогню в Україні поки не проглядається. У вівторок президент Франції Еммануель Макрон окремо поспілкувався зі своїми російськими та українськими колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з російським лідером з початку вторгнення в Україну 24 лютого.

"Зараз угоди немає, але президент Макрон як і раніше переконаний в необхідності продовжувати свої зусилля", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Кремль заявив, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони і "продовжено ґрунтовний обмін думками про ситуацію навколо України, в тому числі про хід переговорів між російськими та українськими представниками".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Вторгнення Росії до України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум