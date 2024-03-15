Франція зацікавлена у збільшенні свого бізнесу в Україні - Мінекономіки

Французька сторона під час зустрічі заступника міністра економіки України Олексія Соболева з гендиректором з глобальних справ Міністерства Європи та закордонних справ Франції Орельєном Лешевальє та послом Франції в Україні Гаелем Весьєром, заявила, що зацікавлена у збільшенні присутності свого бізнесу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства економіки України.
У ході зустрічі обговорювались пріоритетні завдання для розвитку української економіки, механізми підтримки інвестицій та перспективи збільшення участі французького бізнесу в Україні. Сторони обговорили питання залучення інвестицій у відновлення, розвиток України та страхування воєнних ризиків.
Соболев представив 11 пріоритетних завдань для стимулювання розвитку української економіки. Серед яких - пошук механізму конфіскації заморожених російських активів та їх спрямування на підтримку економіки України, розширення можливостей експорту, в тому числі через розширення програм страхування суден. Також було питання щодо підвищення рівня локалізації власного виробництва, розвитку оборонної промисловості та збільшення потужностей енергогенерування, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.
Французька сторона зацікавлена у спільній роботі над програмами стимулювання повернення та перенавчання біженців, а також у розширенні присутності свого бізнесу в Україні, зокрема енергетичної сфери, видобутку критичних матеріалів та готовність підтримати заходи задля страхування експорту французьких компаній в Україну.
Наразі в Україні та Франції активно розглядають можливість створення спеціального фонду задля сприяння інвестиціям та поглиблення співпраці з Французьким агентством розвитку.
Нагадаємо, Шуляк пояснила, в яких аспектах розвитку громадам допоможуть програми відновлення. Головним аспектом для територіальних громад, які мають намір отримати фінансування для відновлення своїх проєктів від донорів, є розробка програм комплексного відновлення.
Якщо необхідні заходи для повноцінної реалізації проекту відсутні у програмі комплексного відновлення (ПКВ), то парламент пропонує не виділяти фінансування на цей проєкт.
Раніше ми писали, що Данія планує збудувати в одному з українських міст сотні квартир та дитсадок. Так, це буде 410 квартир у Чернігові 410 для людей, які через війну втратили свої домівки. Розташовані в сучасних та енергоефективних будівлях і з комфортною внутрішньою інфраструктурою. Поруч планується будівницьво дитячого садка на 200 місць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.