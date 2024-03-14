Данія планує збудувати в одному з українських міст сотні квартир та дитсадок

Данія збудує у Чернігові 410 квартир для людей, які через війну втратили свої домівки. Розташовані в сучасних та енергоефективних будівлях і з комфортною внутрішньою інфраструктурою. Поруч вони планують розташувати дитячий садок на 200 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако.

Данська сторона планує укласти контракт з комунальним підприємством, таким чином завершить тривалі переговори, які розпочав колишній мер Владислав Атрошенко. Основна мета - залучити найбільшу приватну інвестицію на відновлення Чернігова, пише посадовець.

"Разом із підписанням контракту ми отримаємо посилання на тендерну документацію. На наступному тижні має відбутися оголошення тендеру на дизайн 7 будинків. Потім буде розроблення проєкту (проєктант також буде визначений на прозорому тендері) та конкурс на вибір забудовника. Це все має відбутися до кінця 2024 року", - додав Ломако.

Будівництво планується на лютий 2025 року. За робочим планом, 7 будинків та дитячий садок мають бути завершені до кінця першого півріччя 2027 року.

Виконуючий обов'язки зазначив, що вчора під час онлайн-зустрічі з Послом Королівства Данії в Україні Оле Егберт Міккельсеном та директором "Фонду за відбудову України" Стіном Орнслундом були обговорені всі принципи та засади нашої співпраці.

Після зустрічі Олександр Ломако надав такі доручення під час наради:

комунікація з боку фахівців міськради та КП "Чернігівбудінвест" має бути максимально швидкою та чіткою;

надання інформації у повному обсязі і форматі, який підходить партнерам;

максимальна прозорість на всіх етапах реалізації, без жодного натяку на можливу корупцію.

Побудовані квартири стануть власністю громади міста і будуть розподілені серед жителів Чернігова, які втратили свої домівки внаслідок війни Росії.