Франція затримала в Атлантиці танкер "тіньового флоту" РФ, - Макрон

За словами Макрона, операцію провели в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів - серед них Велика Британія. Французькі військові діяли у суворому дотриманні норм морського права.

"Наша рішучість непохитна та абсолютна", - підкреслив президент Франції.

Він наголосив, що судна тіньового флоту одночасно обходять санкції, порушують морське право та фінансують російську війну проти України.

"Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки", - заявив Макрон.

Президент Франції також звернув увагу на ризики, які такі судна створюють для довкілля та безпеки судноплавства.

"Ці судна, які нехтують навіть найелементарнішими правилами морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", - додав він.