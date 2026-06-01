Франція затримала в Атлантиці танкер "тіньового флоту" РФ, - Макрон

Військово-морські сили Франції напередодні вранці взяли на абордаж нафтовий танкер "Тагор", який відплив з Росії та перебуває під міжнародними санкціями.
ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона у X.
За словами Макрона, операцію провели в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів - серед них Велика Британія. Французькі військові діяли у суворому дотриманні норм морського права.
"Наша рішучість непохитна та абсолютна", - підкреслив президент Франції.
Він наголосив, що судна тіньового флоту одночасно обходять санкції, порушують морське право та фінансують російську війну проти України.
"Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки", - заявив Макрон.
Президент Франції також звернув увагу на ризики, які такі судна створюють для довкілля та безпеки судноплавства.
"Ці судна, які нехтують навіть найелементарнішими правилами морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", - додав він.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року французькі військові взяли на абордаж танкер Boracay біля Сен-Назера - судно підозрювали в причетності до запуску дронів над Данією.
Капітана згодом засудили до року тюрми та штрафу 150 тисяч євро.
У січні 2026 року Франція перехопила ще один підсанкційний танкер у Середземному морі, а в березні - судно Deyna.