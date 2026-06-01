Франция задержала в Атлантике танкер "теневого флота" РФ, - Макрон

По словам Макрона, операцию провели в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров - среди них Великобритания. Французские военные действовали в строгом соблюдении норм морского права.

"Наша решимость непоколебима и абсолютна", - подчеркнул президент Франции.

Он отметил, что суда теневого флота одновременно обходят санкции, нарушают морское право и финансируют российскую войну против Украины.

"Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", - заявил Макрон.

Президент Франции также обратил внимание на риски, которые такие суда создают для окружающей среды и безопасности судоходства.

"Эти суда, которые пренебрегают даже самыми элементарными правилами морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", - добавил он.