Франция задержала в Атлантике танкер "теневого флота" РФ, - Макрон

Военно-морские силы Франции накануне утром взяли на абордаж нефтяной танкер "Тагор", который отплыл из России и находится под международными санкциями.
об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в X.
По словам Макрона, операцию провели в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров - среди них Великобритания. Французские военные действовали в строгом соблюдении норм морского права.
"Наша решимость непоколебима и абсолютна", - подчеркнул президент Франции.
Он отметил, что суда теневого флота одновременно обходят санкции, нарушают морское право и финансируют российскую войну против Украины.
"Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", - заявил Макрон.
Президент Франции также обратил внимание на риски, которые такие суда создают для окружающей среды и безопасности судоходства.
"Эти суда, которые пренебрегают даже самыми элементарными правилами морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех", - добавил он.
Напомним, в октябре 2025 года французские военные взяли на абордаж танкер Boracay возле Сен-Назера - судно подозревали в причастности к запуску дронов над Данией.
Капитана впоследствии приговорили к году тюрьмы и штрафу 150 тысяч евро.
В январе 2026 года Франция перехватила еще один подсанкционный танкер в Средиземном море, а в марте - судно Deyna.