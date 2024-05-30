Франція не запросить Росію на заходи до 80 річниці висадки союзників у Нормандії

Зауважимо, що вищезгаданий саміт не єдиний, куди не покликали представників Росії. Адже Москва також не отримала запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде в другій половині червня у Швейцарії.

Зауважимо, що свою участь у саміті наразі підтвердили представники понад 80 країн, а Зеленський повідомляв, що на саміті будуть представлені усі континенти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Російську Федерацію можуть запросити на саміт, втім, уже на другий.

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