Франция не пригласит Россию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Франция не будет приглашать Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвященных 80 годовщине высадки союзников в Нормандии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заметим, что упомянутый саммит не единственный, куда не позвали представителей России. Ведь Москва также не получила приглашение на Всемирный саммит мира, который пройдет во второй половине июня в Швейцарии.
Отметим, что свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран, а Зеленский сообщал, что на саммите будут представлены все континенты.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Российскую Федерацию могут пригласить на саммит, впрочем уже на второй.
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