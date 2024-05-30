Франция не пригласит Россию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Заметим, что упомянутый саммит не единственный, куда не позвали представителей России. Ведь Москва также не получила приглашение на Всемирный саммит мира, который пройдет во второй половине июня в Швейцарии.

Отметим, что свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран, а Зеленский сообщал, что на саммите будут представлены все континенты.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Российскую Федерацию могут пригласить на саммит, впрочем уже на второй.

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