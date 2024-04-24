Франція запропонувала ввести санкції для боротьби з російською дезінформацією, - Bloomberg

Франція запропонувала Європейському союзу запровадити санкції проти російської дезінформації та операцій із втручання у вибори по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Пропозиція Парижа дасть змогу ЄС посилити санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу. Запровадження таких санкцій уже підтримали Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.
У проєкті документа йдеться про те, що "дестабілізуюча діяльність, здійснювана пов'язаними з Росією суб'єктами, повсюдно посилилася і в Європі, оскільки російський режим вживає заходів щодо підриву демократії, стабільності та верховенства закону за допомогою різних гібридних інструментів".
Напередодні парламентських виборів у ЄС, які відбудуться в червні, Євросоюз зробив своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею російської дезінформації, яка прагне розділити союзників з таких питань, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами так званого Глобального Півдня.
Країни "Великої сімки" також готують спільні дії, що виходять за рамки попередніх попереджень, у боротьбі з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.
Росія не шкодує зусиль для поширення дезінформації в Європі, зокрема, пов'язаної з війною в Україні.
Ще 6 грудня Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив про підготовку Росією дезінформаційної кампанії проти вищого керівництва України. Фейкові матеріали планувалося розміщувати в іноземних ЗМІ.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна уточнив, що метою кампанії було дискредитувати українське керівництво.
Нещодавня заява глави департаменту культури та комунікацій МЗС Німеччини Ральфа Бесте підтверджує побоювання. Він зазначив, що Росія значно посилила інформаційний вплив у Європі, спрямований на підрив підтримки України.
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