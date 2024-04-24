Франція запропонувала ввести санкції для боротьби з російською дезінформацією, - Bloomberg

Пропозиція Парижа дасть змогу ЄС посилити санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу. Запровадження таких санкцій уже підтримали Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

У проєкті документа йдеться про те, що "дестабілізуюча діяльність, здійснювана пов'язаними з Росією суб'єктами, повсюдно посилилася і в Європі, оскільки російський режим вживає заходів щодо підриву демократії, стабільності та верховенства закону за допомогою різних гібридних інструментів".

Напередодні парламентських виборів у ЄС, які відбудуться в червні, Євросоюз зробив своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею російської дезінформації, яка прагне розділити союзників з таких питань, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами так званого Глобального Півдня.

Країни "Великої сімки" також готують спільні дії, що виходять за рамки попередніх попереджень, у боротьбі з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.

