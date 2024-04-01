У Німеччині заявили, що РФ посилила у Європі дезінформацію щодо України

Росія значно посилила свій інформаційний вплив у Європі. Дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив підтримки України, останнім часом стають дедалі масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте в інтервʼю Financial Times .

"Це безумовна загроза, яку ми повинні сприймати серйозно. В цілому, (спостерігається) зростання складності та впливу в порівнянні з тим, що ми бачили раніше", - зазначив Бесте.

За його словами, російські кампанії дезінформації стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

Типова тактика Росії в інформаційній війні - це поширення через соцмережі автоматизованих дезінформаційних повідомлень, створених за допомогою штучного інтелекту. Участь людини в цьому процесі зазвичай мінімальна. Раніше такі повідомлення були невисокої якості, і можна було неозброєним оком розпізнати слід штучного інтелекту.

Водночас тепер, за словами Бесте, автоматизовані інформаційні вкиди росіян стають дедалі більш правдоподібними й акуратними. Такі підривні атаки ефективніші, з ними важче боротися.

"Ймовірно, відбувається багато такого, чого ми навіть не бачимо. Дедалі більше розмов точиться у приватних каналах в Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", - розповів він.

Німеччина стала однією з головних цілей Кремля в інформаційній війні проти Україні, оскільки Берлін - другий найбільший донор військової допомоги для Києва після США.

Водночас деякі німці стурбовані через вплив відмови від російського газу та підтримки України на німецьку економіку. Як зазначив Бесте, росіяни "шукають тріщини сумнівів і намагаються їх розширити".

В його департаменті є спеціальний підрозділ, який очолює зусилля німецького уряду з відстеження і припинення інформаційних операцій Росії за кордоном. Цьогоріч цей підрозділ викрив одну з наймасштабніших спроб маніпулювати німецькою громадською думкою в соцмережі X (Twitter).

Мережа з понад 50 тисяч фейкових акаунтів, які публікували до 200 тисяч повідомлень на день, намагалася переконати німців, що допомога Україні підриває процвітання Німеччини та створює ризик ядерної війни.

Мережа намагалася видавати такі заяви за думки, опубліковані в авторитетних новинних виданнях, як-от Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung. Вона також намагалася посилити й поширити вже наявні серед німецької громадськості антиукраїнські погляди.

Бесте стверджує, що протистояти такій дезінформації дедалі важче, і це вказує на те, як далеко Росія відійшла від часів сумнозвісних "фабрик тролів", що наймали реальних людей для поширення фейків, часто в незграбний і очевидний спосіб.