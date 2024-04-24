Франция предложила ввести санкции для борьбы с российской дезинформацией, - Bloomberg

Франция предложила Европейскому союзу ввести санкции против российской дезинформации и операций по вмешательству в выборы по всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Предложение Парижа позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру. Введение таких санкций уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.
В проекте документа говорится, что "дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, повсеместно усилилась и в Европе - поскольку российский режим предпринимает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов".
В преддверии парламентских выборов в ЕС, которые состоятся в июне, Евросоюз сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации, которая стремится разделить союзников по таким вопросам, как поддержка Украины, и испортить отношения со странами так называемого Глобального Юга.
Страны "Большой семерки" также готовят совместные действия, выходящие за рамки прежних предупреждений, по борьбе с манипулированием иностранной информацией и вмешательством, уделяя особое внимание выборам, проходящим в этом году.
Россия не жалеет усилий для распространения дезинформации в Европе, в частности, связанной с войной в Украине.
Еще 6 декабря Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщил о подготовке Россией дезинформационной кампании против высшего руководства Украины. Фейковые материалы планировалось размещать в иностранных СМИ.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина уточнил, что целью кампании было дискредитировать украинское руководство.
Недавнее заявление главы департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральфа Бесте подтверждает опасения. Он отметил, что Россия значительно усилила информационное влияние в Европе, направленное на подрыв поддержки Украины.
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