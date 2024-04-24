Франция предложила ввести санкции для борьбы с российской дезинформацией, - Bloomberg

Предложение Парижа позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру. Введение таких санкций уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

В проекте документа говорится, что "дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, повсеместно усилилась и в Европе - поскольку российский режим предпринимает действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов".

В преддверии парламентских выборов в ЕС, которые состоятся в июне, Евросоюз сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации, которая стремится разделить союзников по таким вопросам, как поддержка Украины, и испортить отношения со странами так называемого Глобального Юга.

Страны "Большой семерки" также готовят совместные действия, выходящие за рамки прежних предупреждений, по борьбе с манипулированием иностранной информацией и вмешательством, уделяя особое внимание выборам, проходящим в этом году.