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Франция заморозила более 40 объектов недвижимости Абрамовича и других российских олигархов

Фото: Франция заморозила недвижимость российских олигархов на суму более 600 млн долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Франции заморозили 41 объект недвижимости российских олигархов, включая Романа Абрамовича. Всю собственность эксперты оценили в 620 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По данным издания, французские власти заморозили недвижимость Абрамовича на сумму около 340 млн долларов. Российскому олигарху принадлежит имение Château de la Croë за 250 млн долларов в Антибе на французской Ривьере и поместье за 90 млн долларов на карибской территории Сен-Бартельми.

Кроме Абрамовича Франция заморозила недвижимость Алексея Кузьмичева (57 млн долларов), Андрея Мельниченко (80 млн долларов), Вадима Мошковича (6 млн долларов), Александра Пономаренко (176 млн долларов), Виктора Рашникова (200 млн долларов), Аркадия Ротенберга (62 млн долларов) и Геннадия Тимченко (оценочной стоимости нет).

Напомним, ранее Франция заморозила российские активы на сумму более 25 млрд долларов.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал Романа Абрамовича членом российской делегации.

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