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Франція заморозила понад 40 об'єктів нерухомості Абрамовича та інших російських олігархів

Фото: Франція заморозила нерухомість російських олігархів на суму понад 600 млн доларів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Франції заморозила 41 об'єкт нерухомості російських олігархів, включаючи Романа Абрамовича. Всю власність експерти оцінили в 620 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними видання, французька влада заморозила нерухомість Абрамовича на суму близько 340 млн доларів. Російському олігарху належить маєток Château de la Croë за 250 млн доларів в Антібі на Французькій Рив'єрі і маєток за 90 млн доларів на Карибській території Сен-Бартельмі.

Крім Абрамовича Франція заморозила нерухомість Олексія Кузьмичова (57 млн доларів), Андрія Мельниченка (80 млн доларів), Вадима Мошковича (6 млн доларів), Олександра Пономаренка (176 млн доларів), Віктора Рашнікова (200 млн доларів), Аркадія Ротенберга (62 млн доларів) і Геннадія Тимченка (оціночної вартості немає).

Нагадаємо, раніше Франція заморозила російські активи на суму понад 25 млрд доларів.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав Романа Абрамовича членом російської делегації.

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