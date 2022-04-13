Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов
Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов США), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу французского Минфина.
Как следует из обнародованного списка, основную часть замороженных активов составляют средства Центрального банка России - это 22,8 миллиарда евро.
Также в перечне указываются:
- 33 объекта недвижимости с общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере,
- еще 178 миллиарда евро замороженных банковских активов,
- также 3 яхты на сумму более 125 миллиардов евро,
- 6 вертолетов на сумму более 60 миллионов евро,
- 3 произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Каймановых островах (относятся к владениям Великобритании) заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций.
Напомним также, что перед этим в Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.