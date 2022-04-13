Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов

Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов США), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу французского Минфина.

Также в перечне указываются:

Как следует из обнародованного списка, основную часть замороженных активов составляют средства Центрального банка России - это 22,8 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что на Каймановых островах (относятся к владениям Великобритании) заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций.

Напомним также, что перед этим в Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро.

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