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Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов

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Среда 13 апреля 2022 04:12
Франция заморозила российские активы на 25,6 миллиарда долларов Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро (25,6 миллиарда долларов США), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу французского Минфина.

Как следует из обнародованного списка, основную часть замороженных активов составляют средства Центрального банка России - это 22,8 миллиарда евро.

Также в перечне указываются:

  • 33 объекта недвижимости с общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере,
  • еще 178 миллиарда евро замороженных банковских активов,
  • также 3 яхты на сумму более 125 миллиардов евро,
  • 6 вертолетов на сумму более 60 миллионов евро,
  • 3 произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Каймановых островах (относятся к владениям Великобритании) заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций.

Напомним также, что перед этим в Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро.

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