Франція закупить для України радари ППО GM 200

Уряд Франції виділить кошти на закупівлю для українських військових радарів для протиповітряної оборони GM 200.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час спільної конференції з французьким колегою Себастьяном Лекорню.