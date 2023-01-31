Франция закупит для Украины радары ПВО GM 200

Правительство Франции выделит средства на закупку украинских военных радаров для противовоздушной обороны GM 200.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню.