Франция закроет свою старейшую АЭС

Фото: АЭС "Фессенайм" (Futura-Sciences)

АЭС "Фессенайм" действует во Франции с 1977 года

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти страны решили закрыть старейшую атомную электростанцию (АЭС) "Фессенайм". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

По словам Филиппа, он уже подписал распоряжение о закрытии станции. На первом этапе, который начнется уже в субботу, будет остановлен один из реакторов АЭС.

"Это является обязательством президента республики: я подписал распоряжение о закрытии станции "Фессенайм". Это первый этап французской стратегии перехода от атомной энергии к возобновляемой", - заявил он.

Отмечается, что полный комплекс работ по закрытию АЭС "Фессенайм", которая действует с 1977 года, французское правительство планирует завершить до 30 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Объединенные Арабские Эмираты получили лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака". ОАЭ станут первой арабской страной в регионе, которая имеет свою АЭС.

Также РБК-Украина писало, что на Ровенской АЭС подключили к сети энергоблок №1 после завершения планового ремонта, который длился 45 дней. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Кроме того, на Южно-Украинской АЭС после срабатывания автоматической защиты к сети был подключен энергоблок №3. При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работали в заданном режиме.