ОАЭ станет первой арабской страной, где запустят атомную электростанцию

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Станция должна была заработать в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам представителя ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамад аль-Каабе, данное решение является историческим моментом для Эмиратов.

"Это исторический момент для ОАЭ, что стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию", - заявил он.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе этого года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум с участием южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов. Ранее планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.

Напомним, в декабре прошлого года саммит ООН по климату призвал принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.

Ранее сообщалось, что таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. К концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 см.