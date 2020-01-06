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Энергоблок Южно-Украинской АЭС возобновил работу

Новости » Энергетика     06.01.2020 - 12:13
Энергоблок Южно-Украинской АЭС возобновил работу
Иллюстративное фото (energoatom.kiev.ua)

Отключение произошло из-за срабатывания автоматической защиты

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

"6 января 2020 года в 3:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - информирует НАЭК.

Напомним, на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока из-за срабатывания автоматической защиты. Так, система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января.

Как писало РБК-Украина, на Запорожской АЭС в октябре 2018 года произошел сбой работы первого энергоблока. Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности.

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Новости Украины ЭнергоатомЮжно-Украинская АЭС
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