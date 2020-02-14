Ровенская АЭС подключила энергоблок

Фото: Ровенская АЭС (wikipedia.org)

В работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС

На Ровенской АЭС энергоблок №1 подключен к сети после завершения планового ремонта, который продолжался 45 дней. Об этом сообщает Энергоатом.

По состоянию на 8 часов утра в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС. За прошедшие сутки на этой АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 2 429 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"В07:40 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к сети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока", - говорится в сообщении.

В целом на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 57-е сутки капитального планового ремонта;

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта;

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 447-е сутки среднего планового ремонта.

Напомним, на Ровенской АЭС был отключен один из энергоблоков. Так, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала об отключении на Ровенской АЭС энергоблока №1 от энергосети для проведения ремонта. Указано, что ремонт рассчитан на 45 дней.