Франція закликала Радбез ООН засудити злочини Росії в Україні

Боннафонт під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Рада повинна засудити порушення російською стороною міжнародного гуманітарного права, закликати РФ покласти цьому край та нагадати про зобов'язання Росії за статутом ООН.

Франція прямо звинуватила Росію в прагненні підкорити Україну

За словами Боннафонта, незалежно від риторики Кремля, його справжньою і єдиною метою залишається підкорення України.

Французький представник підкреслив, що Росія продовжує перешкоджати припиненню вогню, на яке Україна погодилася понад 100 днів тому. На його думку останні масовані обстріли Києва та інших українських міст є доказом небажання Росії досягти миру.

Також Боннафонт зазначив, що наразі Москва висуває вимоги, які фактично дорівнюють капітуляції.

"Росія прагне використати ескалацію на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від своєї агресії", - переконаний дипломат.

Пролунав заклик діяти

Франція закликала Раду Безпеки ООН не залишатися осторонь та дати належну оцінку діям РФ, які підривають міжнародний порядок.

Боннафонт наголосив, що жодна глобальна криза не має затьмарити того факту, що Росія порушує Статут ООН, ставить під сумнів міжнародні кордони, а також загрожує європейській безпеці та глобальній стабільності.