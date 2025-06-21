Франция призвала Совбез ООН осудить преступления России в Украине

Так, во время заседания Совета Безопасности ООН Боннафонт заявил, что Совет должен осудить нарушение российской стороной международного гуманитарного права, призвать РФ положить этому конец и напомнить об обязательствах России по уставу ООН.

Франция прямо обвинила Россию в стремлении подчинить Украину

По словам Боннафонта, независимо от риторики Кремля, его настоящей и единственной целью остается покорение Украины.

Французский представитель подчеркнул, что Россия продолжает препятствовать прекращению огня, на которое Украина согласилась более 100 дней назад. По его мнению последние массированные обстрелы Киева и других украинских городов являются доказательством нежелания России достичь мира.

Также Боннафонт отметил, что сейчас Москва выдвигает требования, которые фактически равны капитуляции.

"Россия стремится использовать эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от своей агрессии", - убежден дипломат.

Прозвучал призыв действовать

Франция призвала Совет Безопасности ООН не оставаться в стороне и дать надлежащую оценку действиям РФ, которые подрывают международный порядок.

Боннафонт подчеркнул, что ни один глобальный кризис не должен затмить тот факт, что Россия нарушает Устав ООН, ставит под сомнение международные границы, а также угрожает европейской безопасности и глобальной стабильности.