Франція закликала ЄС готувати потужну відповідь на можливі мита від Трампа, - Bloomberg

Йдеться про так званий інструмент боротьби з примусом, який призначений для удару у відповідь проти держави чи держав, які використовують торгівельні та економічні заходи з метою, зокрема, впливу на політику.

Як розповіли західному виданню "обізнані із цим питанням люди", такі заходи "мають бути на столі".

Сполучені Штати планують запровадити різкі мита для глобальних партнерів уже 2 квітня.

Як заявляв раніше президент США Трамп, ці мита виправлять нетарифні бар'єри, які, на його думку, є несправедливими. У фокусі питання є внутрішні правила та те, як країни збирають податки, включаючи мито на додану вартість ЄС.

При цьому в Євросоюзі наголошували, що ПДВ блоку є справедливим, недискримінаційним податком, який однаково застосовується до вітчизняних та імпортних товарів.

Що означає торгівельний інструмент "антипримусу"

Очікується, що інструмент боротьби з примусом, який підпадає під низку умов і кроків, зрештою дозволить Євросоюзу застосувати широкий спектр заходів у відповідь, включаючи:

обмеження торгівлі та послуг,

обмеження певних прав інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій і доступу до державних закупівель.

Зазначається, що інструмент боротьби з примусом був розроблений насамперед для стримування та - у разі необхідності - відповіді на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на вибір суверенної політики блоку або окремих держав-членів.

Передбачається, що контрзаходи можна використовувати лише як "крайній засіб", і вони мають бути пропорційними до рівня завданої "шкоди", йдеться в публікації Bloomberg.

Такий інструмент було ухвалено в рамках зусиль ЄС з посилення захисту торгівлі після того, як Штати запровадили мита на експорт блоку під час першої президентської каденції Трампа.

Іншим фактором стало рішення Китаю запровадити обмеження на литовські товари після того, як Тайвань відкрив торговий офіс у балтійській країні.

Порядок застосування контрзаходів і які є нюанси

Комісія може запропонувати використання інструменту, але потім країни-члени повинні визначити, чи є примусовий випадок і чи слід його застосовувати.

Протягом усього процесу ЄС намагатиметься консультуватися зі стороною, яка примушує, щоб знайти рішення, а також може співпрацювати з партнерами-однодумцями, які стикаються з подібним тиском.

У березні президент США Трамп загострив глобальну "торгівельну війну", запровадивши 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, що змусило ЄС оголосити про власні відповідні мита на "політично чутливі" американські товари на суму до 26 мільярдів євро (28,1 мільярда доларів).

Майбутні взаємні тарифи, запроваджені для кожного торгового партнера, мають компенсувати будь-які передбачувані недоліки для американських компаній, та можуть затьмарити мита на метали, пише Bloomberg.

Як сказала західним журналістам інша особа на умовах анонімності, Європейська комісія наразі не розглядає інструмент проти примусу.

Другий співрозмовник Bloomberg розповів, що будь-які дискусії щодо використання інструменту були "віддаленими", оскільки ЄС спочатку має побачити, які мита США оголосять 2 квітня.

Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив у середу, що у нього немає подробиць щодо нових американських тарифів, і що Комісії потрібно буде продовжувати підготовку та підтримувати гнучкий підхід.

Через це не очікується, що ЄС негайно викладе свою відповідь на майбутні заходи Трампа так швидко, як це було у випадку суперечки щодо металів, сказало Bloomberg одне з джерел.

Крім того, Шефчович також оголосив, що реакція Євросоюзу на тарифи на метали відкладеться до середини квітня, що дасть більше часу для переговорів із США.