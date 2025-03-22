Франция призвала ЕС готовить мощный ответ на возможные пошлины от Трампа, - Bloomberg

Речь идет о так называемом инструменте борьбы с принуждением, который предназначен для ответного удара против государства или государств, которые используют торговые и экономические меры с целью, в частности, влияния на политику.

Как рассказали западному изданию "знакомые с этим вопросом люди", такие меры "должны быть на столе".

Соединенные Штаты планируют ввести резкие пошлины для глобальных партнеров уже 2 апреля.

Как заявлял ранее президент США Трамп, эти пошлины исправят нетарифные барьеры, которые, по его мнению, являются несправедливыми. В фокусе вопроса есть внутренние правила и то, как страны собирают налоги, включая пошлину на добавленную стоимость ЕС.

При этом в Евросоюзе отмечали, что НДС блока является справедливым, недискриминационным налогом, который одинаково применяется к отечественным и импортным товарам.

Что означает торговый инструмент "антипринуждения"

Ожидается, что инструмент борьбы с принуждением, который подпадает под ряд условий и шагов, в конце концов позволит Евросоюзу применить широкий спектр ответных мер, включая:

ограничение торговли и услуг,

ограничение определенных прав интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестиций и доступа к государственным закупкам.

Отмечается, что инструмент борьбы с принуждением был разработан прежде всего для сдерживания и - в случае необходимости - ответа на преднамеренные принудительные действия со стороны третьих стран, которые используют торговые меры как средство давления на выбор суверенной политики блока или отдельных государств-членов.

Предполагается, что контрмеры можно использовать только как "крайнее средство", и они должны быть пропорциональны уровню нанесенного "вреда", говорится в публикации Bloomberg.

Такой инструмент был принят в рамках усилий ЕС по усилению защиты торговли после того, как Штаты ввели пошлины на экспорт блока во время первой президентской каденции Трампа.

Другим фактором стало решение Китая ввести ограничения на литовские товары после того, как Тайвань открыл торговый офис в балтийской стране.

Порядок применения контрмер и какие есть нюансы

Комиссия может предложить использование инструмента, но затем страны-члены должны определить, есть ли принудительный случай и следует ли его применять.

На протяжении всего процесса ЕС будет пытаться консультироваться со стороной, которая принуждает, чтобы найти решение, а также может сотрудничать с партнерами-единомышленниками, которые сталкиваются с подобным давлением.

В марте президент США Трамп обострил глобальную "торговую войну", введя 25% пошлину на импорт стали и алюминия, что заставило ЕС объявить о собственных ответных пошлинах на "политически чувствительные" американские товары на сумму до 26 миллиардов евро (28,1 миллиарда долларов).

Будущие взаимные тарифы, введенные для каждого торгового партнера, должны компенсировать любые предполагаемые недостатки для американских компаний, и могут затмить пошлины на металлы, пишет Bloomberg.

Как сказал западным журналистам другой человек на условиях анонимности, Европейская комиссия пока не рассматривает инструмент против принуждения.

Второй собеседник Bloomberg рассказал, что любые дискуссии по использованию инструмента были "отдаленными", поскольку ЕС сначала должен увидеть, какие пошлины США объявят 2 апреля.

Глава ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович заявил в среду, что у него нет подробностей относительно новых американских тарифов, и что Комиссии нужно будет продолжать подготовку и поддерживать гибкий подход.

Из-за этого не ожидается, что ЕС немедленно изложит свой ответ на будущие меры Трампа так быстро, как это было в случае спора по металлам, сказал Bloomberg один из источников.

Кроме того, Шефчович также объявил, что реакция Евросоюза на тарифы на металлы отложится до середины апреля, что даст больше времени для переговоров с США.