Франція задіяла військових у Румунії на кордоні з Україною та Молдовою. Що дізналося Figaro

"Румуни називають цей район "Фокшанськими воротами". Для румунських і союзних штабів це маршрут, яким російська армія могла б вторгнутися в Румунію", - пояснює полковник Жером, який торік командував загоном із приблизно тридцяти солдатів, розміщених у Румунії.

За словами французького полковника, історично це "прохідний шлях" зі сходу. Тож коли НАТО переглянуло свої плани оборони, щоб протистояти російській загрозі, карти потребували оновлення, тож французький полк запропонував свої послуги і до операції долучилося румунське картографічне агентство.

"Союзникам необхідно було мати актуальні знання про передбачуване майбутнє поле бою. Нам потрібно було знати, де будуть розміщені системи озброєння, де будуть розташовані цілі, які нас цікавлять, а також передбачити питання оперативної мобільності, задокументувати дороги, звуження", - додає полковник.

Видання зазначає, що у воєнний час "деякі речі перестають бути очевидними". Так, глушіння сигналів геолокації також стало систематичним на полі бою, що ставить під загрозу точність західної зброї, такої, наприклад, як CAESAR.

"Наша зброя дуже залежить від геолокації. Ми повинні будемо допомогти нашим військам продовжувати маневрувати, незважаючи на втрату сигналу геолокації. Зіставивши місцевість з уже встановленими опорними точками, вони зможуть продовжувати завдавати ударів. Вони зможуть точно визначити своє місце розташування і матимуть більше шансів вразити ціль, знаючи, звідки вони ведуть вогонь", - кажуть військові журналістам.

Що собою являє "Фокшанська брама"

На карті Румунії, яка є в розпорядженні французьких військових, рельєф представлений у трьох вимірах. На ній зображено Карпатський гірський хребет, що утворює дугу в центрі країни. Місто Чинку, де французька армія розмістила тисячу солдатів у відповідь на вторгнення в Україну після 2022 року, лежить на захід від гірської лінії. З іншого боку рівнина спускається до пагорбів Молдови, трохи південніше протікає Дунай і відкривається шлях до України.