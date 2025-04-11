Франция задействовала военных в Румынии на границе с Украиной и Молдовой. Что узнало Figaro

"Румыны называют этот район "Фокшанскими воротами". Для румынских и союзных штабов это маршрут, по которому российская армия могла бы вторгнуться в Румынию", - объясняет полковник Жером, который в прошлом году командовал отрядом из примерно тридцати солдат, размещенных в Румынии.

По словам французского полковника, исторически это "проходной путь" с востока. Поэтому когда НАТО пересмотрело свои планы обороны, чтобы противостоять российской угрозе, карты нуждались в обновлении и французский полк предложил свои услуги и к операции подключилось румынское картографическое агентство.

"Союзникам необходимо было иметь актуальные знания о предполагаемом будущем поле боя. Нам нужно было знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели, а также предусмотреть вопрос оперативной мобильности, задокументировать дороги, сужения", - добавляет полковник.

Издание отмечет, что в военное время "некоторые вещи перестают быть очевидными".Так, глушение сигналов геолокации также стало систематическим на поле боя, что ставит под угрозу точность западного оружия, такого, например, как CAESAR.

"Наше оружие очень зависит от геолокации. Мы должны будем помочь нашим войскам продолжать маневрировать, несмотря на потерю сигнала геолокации. Сопоставив местность с уже установленными опорными точками, они смогут продолжать наносить удары. Они смогут точно определить свое местоположение и будут иметь больше шансов поразить цель, зная, откуда они ведут огонь", - говорят военные журналистам.

Что собой представляет "Фокшанские ворота"

На карте Румынии, которая есть в распоряжении французских военных, рельеф представлен в трех измерениях. На ней изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре страны. Город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат в ответ на вторжение в Украину после 2022 года, лежит к западу от горной линии. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдовы, немного южнее протекает Дунай и открывается путь в Украину.