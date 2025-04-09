Politico назвало регіон, який може стати новим "ігровим майданчиком" Путіна

Західні Балкани найближчим часом можуть стати новою "гарячою точкою" на карті. Глава Кремля Володимир Путін може використати їх у своїх цілях як "ігровий майданчик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"У той час як увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону, а також Великої Британії, побоюються, що Путін скористається моментом ", - пише видання.

Представники вищих ешелонів уряду Великої Британії називають Західні Балкани "ще однією гарячою точкою", і оскільки ситуація загострюється, Лондон наполягає на вступі всіх держав регіону до ЄС, щоб протистояти впливу Росії.

"У цей час, коли в Європі триває війна, і Росія чинить на регіон сильний вплив, було б нерозумно відволікатися від Західних Балкан, де все ще існують проблеми, які ще треба вирішити", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

За його словами, інтереси Путіна в цій частині Європи - зберегти регіон дестабілізованим .

"У його інтересах тримати країни, що складають Західні Балкани, на межі, мати дестабілізоване населення і вести кібер- і гібридну війну", - додав дипломат.

Експерти із зовнішньої політики та міністри, думку яких наводить видання, побоюються, що Кремль спробує скористатися глибоко вкоріненою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити нові заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси та створивши ще більше проблем для ЄС.