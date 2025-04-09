ua en ru
Ср, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Politico назвало регіон, який може стати новим "ігровим майданчиком" Путіна

Європа, Середа 09 квітня 2025 14:59
UA EN RU
Politico назвало регіон, який може стати новим "ігровим майданчиком" Путіна Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Західні Балкани найближчим часом можуть стати новою "гарячою точкою" на карті. Глава Кремля Володимир Путін може використати їх у своїх цілях як "ігровий майданчик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"У той час як увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону, а також Великої Британії, побоюються, що Путін скористається моментом", - пише видання.

Представники вищих ешелонів уряду Великої Британії називають Західні Балкани "ще однією гарячою точкою", і оскільки ситуація загострюється, Лондон наполягає на вступі всіх держав регіону до ЄС, щоб протистояти впливу Росії.

"У цей час, коли в Європі триває війна, і Росія чинить на регіон сильний вплив, було б нерозумно відволікатися від Західних Балкан, де все ще існують проблеми, які ще треба вирішити", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

За його словами, інтереси Путіна в цій частині Європи - зберегти регіон дестабілізованим.

"У його інтересах тримати країни, що складають Західні Балкани, на межі, мати дестабілізоване населення і вести кібер- і гібридну війну", - додав дипломат.

Експерти із зовнішньої політики та міністри, думку яких наводить видання, побоюються, що Кремль спробує скористатися глибоко вкоріненою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити нові заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси та створивши ще більше проблем для ЄС.

"Зараз вони (Західні Балкани, - ред.) повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії", - сказав один британський чиновник, якому було надано анонімність для обговорення питань, які він не уповноважений коментувати публічно.

Не тільки Західні Балкани

Як раніше писало Financial Times, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховують занепокоєння тим, що Росія не зупиниться на Україні у разі перемир'я.

За їхніми словами, навпаки припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Нагадаємо, що ще в січні РБК-Україна писало, що на Заході активно заговорили про загрозу РФ проти одного з членів НАТО. Детальніше про ці побоювання - читайте в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Євросоюз Російська Федерація Балкани Війна в Україні
NEWS
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки