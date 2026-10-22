Франція заборонить незаконні протести після заворушень і мародерства

Заборона незаконних протестів

Макрон заявив 22 жовтня, що незаконні протести будуть заборонені найближчими днями. А представники організованих груп зможуть отримати іншу можливість висловити свою думку.



До цього президент Франції провів зустрічі з представниками розвідки та міністрами.



Він також зауважив, що за заворушеннями та мародерством минулої суботи по всій Франції стоять "підбурювальні" ультраліві групи, а також вандали.

Мітинги 24 жовтня

Головна студентська профспілка Франції, UNEF, закликала до мітингів у суботу.

А рух "Жовтих жилетів" (антисистемна сила, що виникла у 2018 році - ред.) подав плани щодо проведення маршу центром Парижа.

Рада оборони ухвалить рішення

Макрон також скликає Раду оборони напередодні нових протестів у вихідні.



"Завтра, 23 жовтня, під моїм головуванням відбудеться засідання Ради оборони, і ми приймемо подальші рішення", – сказав Макрон.

Президент додав, що під час загальнонаціональних демонстрацій у суботу будуть дозволені лише протести, організовані профспілками.