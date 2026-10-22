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Франція заборонить незаконні протести після заворушень і мародерства

15:37 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)

Франція збирається незабаром заборонити "нелегітимні" протести. Натомість профспілкам запропонують альтернативні шляхи для маршів на захист бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, передає France 24.

Заборона незаконних протестів

Макрон заявив 22 жовтня, що незаконні протести будуть заборонені найближчими днями. А представники організованих груп зможуть отримати іншу можливість висловити свою думку.

До цього президент Франції провів зустрічі з представниками розвідки та міністрами.

Він також зауважив, що за заворушеннями та мародерством минулої суботи по всій Франції стоять "підбурювальні" ультраліві групи, а також вандали.

Мітинги 24 жовтня

Головна студентська профспілка Франції, UNEF, закликала до мітингів у суботу.

А рух "Жовтих жилетів" (антисистемна сила, що виникла у 2018 році - ред.) подав плани щодо проведення маршу центром Парижа.

Рада оборони ухвалить рішення

Макрон також скликає Раду оборони напередодні нових протестів у вихідні.

"Завтра, 23 жовтня, під моїм головуванням відбудеться засідання Ради оборони, і ми приймемо подальші рішення", – сказав Макрон.

Президент додав, що під час загальнонаціональних демонстрацій у суботу будуть дозволені лише протести, організовані профспілками.

Раніше РБК-Україна писало, що європейські регулятори вивчають, чи намагалися іноземні держави, зокрема Росія, вплинути на події у Франції.

Відомо, що проросійські та ультраправі акаунти поширювали відео насильства, щоб посилити хаос.

Крім того, 19 жовтня французька влада запровадила часткову комендантську годину в Парижі, Марселі, Ніцці та низці інших міст через погроми на тлі протестів.

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ФранціяЕммануель Макрон