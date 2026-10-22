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Франция запретит незаконные протесты после беспорядков и мародерства

15:37 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)

Франция собирается в скором времени запретить "нелегитимные" протесты. Профсоюзам предложат альтернативные пути для маршей в защиту бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, передает France 24.

Запрет незаконных протестов

Макрон заявил 22 октября, что незаконные протесты будут запрещены в ближайшие дни. А представители организованных групп смогут получить другую возможность высказать свое мнение.

До этого президент Франции провел встречи с представителями разведки и министрами.

Он также отметил, что за беспорядками и мародерством в прошлую субботу по всей Франции стоят "подстрекательские" ультралевые группы, а также вандалы.

Митинги 24 октября

Главный студенческий профсоюз Франции, UNEF, призывал к митингам в субботу.

А движение "Желтых жилетов" (антисистемная сила, возникшая в 2018 году - ред.) подало планы проведения марша центром Парижа.

Совет обороны примет решение

Макрон также созывает Совет обороны в преддверии новых протестов в выходные.

"Завтра, 23 октября, под моим председательством состоится заседание Совета обороны, и мы примем дальнейшие решения", - сказал Макрон.

Президент добавил, что во время общенациональных демонстраций в субботу будут разрешены только протесты, организованные профсоюзами.

Ранее РБК-Украина писало, что европейские регуляторы изучают, пытались ли иностранные государства, в частности Россия, повлиять на события во Франции.

Известно, что пророссийские и ультраправые аккаунты распространяли видеонасилие, чтобы усилить хаос.

Кроме того, 19 октября французские власти ввели частичный комендантский час в Париже, Марселе, Ницце и ряде других городов из-за погромов на фоне протестов.

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