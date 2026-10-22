Франция запретит незаконные протесты после беспорядков и мародерства

Франция собирается в скором времени запретить "нелегитимные" протесты. Профсоюзам предложат альтернативные пути для маршей в защиту бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, передает France 24.
Макрон заявил 22 октября, что незаконные протесты будут запрещены в ближайшие дни. А представители организованных групп смогут получить другую возможность высказать свое мнение.
До этого президент Франции провел встречи с представителями разведки и министрами.
Он также отметил, что за беспорядками и мародерством в прошлую субботу по всей Франции стоят "подстрекательские" ультралевые группы, а также вандалы.
Главный студенческий профсоюз Франции, UNEF, призывал к митингам в субботу.
А движение "Желтых жилетов" (антисистемная сила, возникшая в 2018 году - ред.) подало планы проведения марша центром Парижа.
Макрон также созывает Совет обороны в преддверии новых протестов в выходные.
"Завтра, 23 октября, под моим председательством состоится заседание Совета обороны, и мы примем дальнейшие решения", - сказал Макрон.
Президент добавил, что во время общенациональных демонстраций в субботу будут разрешены только протесты, организованные профсоюзами.
Ранее РБК-Украина писало, что европейские регуляторы изучают, пытались ли иностранные государства, в частности Россия, повлиять на события во Франции.
Известно, что пророссийские и ультраправые аккаунты распространяли видеонасилие, чтобы усилить хаос.
Кроме того, 19 октября французские власти ввели частичный комендантский час в Париже, Марселе, Ницце и ряде других городов из-за погромов на фоне протестов.