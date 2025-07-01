Франція заборонила куріння на пляжах і в парках: штрафи до 700 євро

У Франції набрала чинності нова заборона на куріння в громадських місцях - відтепер палити на пляжах, у парках, біля шкіл, бібліотек, басейнів і автобусних зупинок заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Заборона діє вже з неділі, 29 червня, одразу після публікації відповідного документа в офіційному урядовому віснику. Цей крок спрямований на захист дітей від пасивного куріння, особливо напередодні літніх канікул.
Порушників чекатиме штраф - 135 євро, а в окремих випадках сума може зрости до 700 євро.
"Тютюн має зникнути з місць, де є діти. Парк, пляж, школа - це простори для гри, навчання й дихання. Не для куріння", - заявила міністерка охорони здоров’я та у справах сім’ї Катрін Вотрен.
Це черговий крок до реалізації урядової мети - створити "покоління без тютюну" до 2032 року.
У Франції із 29 червня заборонено:
Однак нові правила не охоплюють тераси кафе та ресторанів, що викликало критику серед активістів, які борються з тютюнокурінням. Також заборона не поширюється на електронні сигарети, хоча експерти попереджають, що їхні смаки часто приваблюють молодь.
Попри це, за даними опитувань, 62% французів підтримують обмеження на куріння у громадських місцях. За офіційною статистикою, у Франції через пасивне куріння щороку помирає від 3 до 5 тисяч людей. Загалом тютюн вбиває близько 75 тисяч французів щороку.
За даними Національного агентства з питань залежностей, частка курців у Франції є найнижчою з 2000 року - у 2023-му щоденно палили менше чверті дорослих у віці від 18 до 75 років.
Нагадаємо, в Україні куріння у заборонених місцях карається штрафом - від 51 до 240 гривень залежно від кількості порушень. Заборона стосується як звичайних сигарет, так і електронних пристроїв, кальянів та трав’яних сумішей. Перелік місць, де курити не можна, включає навчальні заклади, лікарні, кафе, дитячі майданчики, під’їзди, транспорт та інші публічні простори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.