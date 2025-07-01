Франция запретила курение на пляжах и в парках: штрафы до 700 евро

Запрет действует уже с воскресенья, 29 июня, сразу после публикации соответствующего документа в официальном правительственном вестнике. Этот шаг направлен на защиту детей от пассивного курения, особенно накануне летних каникул.

Нарушителей будет ждать штраф - 135 евро, а в отдельных случаях сумма может вырасти до 700 евро.

"Табак должен исчезнуть из мест, где есть дети. Парк, пляж, школа - это пространства для игры, обучения и дыхания. Не для курения", - заявила министр здравоохранения и по делам семьи Катрин Вотрен.

Это очередной шаг к реализации правительственной цели - создать "поколение без табака" до 2032 года.

Что именно запрещено

Во Франции с 29 июня запрещено:

курение на пляжах и в парках;

курение в пределах 10 метров от школ, бассейнов, библиотек;

курить на автобусных остановках.

Однако новые правила не охватывают террасы кафе и ресторанов, что вызвало критику среди активистов, которые борются с табакокурением. Также запрет не распространяется на электронные сигареты, хотя эксперты предупреждают, что их вкусы часто привлекают молодежь.

Несмотря на это, по данным опросов, 62% французов поддерживают ограничения на курение в общественных местах. По официальной статистике, во Франции из-за пассивного курения ежегодно умирает от 3 до 5 тысяч человек. В целом табак убивает около 75 тысяч французов ежегодно.

По данным Национального агентства по вопросам зависимостей, доля курильщиков во Франции является самой низкой с 2000 года - в 2023-м ежедневно курили менее четверти взрослых в возрасте от 18 до 75 лет.