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Франція заборонила держслужбовцям користуватись популярними додатками

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Франція, П'ятниця 24 березня 2023 15:42
Франція заборонила держслужбовцям користуватись популярними додатками Фото: Франція заборонила держслужбовцям користуватись популярними додатками (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Відсьогодні, у Франції держслужбовцям заборонено встановлювати та використовувати китайський TikTok та американську платформу Netflix, цю заборону задіяно на професійних телефонах приблизно 2,5 мільйона співробітників.

За даними видання, ці додатки становлять ризики з точки зору кібербезпеки та захисту даних державних службовців і адміністрації.

Нагадаємо, що компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.

Тим часом у Британії чиновникам вже заборонили використовувати TikTok.

Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

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