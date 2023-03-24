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Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями

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Франция, Пятница 24 марта 2023 15:42
Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями Фото: Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

С сегодняшнего дня во Франции госслужащим запрещено устанавливать и использовать китайский TikTok и американскую платформу Netflix, этот запрет задействован на профессиональных телефонах примерно 2,5 миллиона сотрудников.

По данным издания, эти приложения представляют риски с точки зрения кибербезопасности и защиты данных государственных служащих и администрации.

Напомним, что компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не лишатся своей доли.

Между тем, в Британии чиновникам уже запретили использовать TikTok.

Руководство соцсети TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

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