ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України

Новость на русском →
Франція, Середа 12 квітня 2023 16:05
Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України Фото: Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Франції заблокував одностайне рішення Європейського союзу про фінасування поставок боєприпасів в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РАР.

За даними агентства, Франція хоче, щоб рефінансування стало можливим не тільки в разі постачання боєприпасів для артилерії, а й ракет. Однак деякі країни ЄС, зокрема Польща, виступають проти цього.

"Франція блокує рішення Європейського союзу, що вимагає одностайності й стосується фінансування постачання боєприпасів Україні", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

При цьому Угорщина заявила, що не буде брати участь у спільному фінансуванні ЄС закупівлі боєприпасів для передачі їх Україні.

Пізніше посли Європейського союзу на зустрічі у середу, 5 квітня, не змогли досягти згоди у питанні плану з закупівлі боєприпасів для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Евросоюз Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода на Великдень та чи очікувати повернення холодів: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно