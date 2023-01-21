Франція заблокувала рахунки пропагандистського RT. У Росії погрожують заходами у відповідь
В рамках дев'ятого пакета санкцій Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT. В Росії пригрозили заходами у відповідь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".
Блокування рахунків RT France
Про блокування рахунків повідомила шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова. За її словами, відповідний крок ставить під питання продовження роботи RT France.
"RT France, вірогідно, не зможе виплачувати зарплати", - пише Le Monde.
Тим часом співробітники телеканалу побоюються того, що їм буде складно знайти роботу через те, що в їх ЗМІ стоїть штамп "пропагандист".
Росія погрожує Франції
Тим часом в Кремлі погрожують заходами проти французьких ЗМІ, однак подробиці поки що не розкриваються.
"Блокування рахунків RT France призведе до заходів у відповідь щодо французьких ЗМІ в Росії. Вони будуть такими, що їх запам'ятають, якщо влада Франції не перестане тероризувати російських журналістів", - заявили в МЗС Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.