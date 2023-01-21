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Франція заблокувала рахунки пропагандистського RT. У Росії погрожують заходами у відповідь

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Субота 21 січня 2023 11:44
Франція заблокувала рахунки пропагандистського RT. У Росії погрожують заходами у відповідь Фото: Франція заблокувала рахунки пропагандистського RT. В Росії погрожують відповіддю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках дев'ятого пакета санкцій Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT. В Росії пригрозили заходами у відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

Блокування рахунків RT France

Про блокування рахунків повідомила шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова. За її словами, відповідний крок ставить під питання продовження роботи RT France.

"RT France, вірогідно, не зможе виплачувати зарплати", - пише Le Monde.

Тим часом співробітники телеканалу побоюються того, що їм буде складно знайти роботу через те, що в їх ЗМІ стоїть штамп "пропагандист".

Росія погрожує Франції

Тим часом в Кремлі погрожують заходами проти французьких ЗМІ, однак подробиці поки що не розкриваються.

"Блокування рахунків RT France призведе до заходів у відповідь щодо французьких ЗМІ в Росії. Вони будуть такими, що їх запам'ятають, якщо влада Франції не перестане тероризувати російських журналістів", - заявили в МЗС Росії.

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