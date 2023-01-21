Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответными мерами
В рамках девятого пакета санкций Франция заблокировала счета пропагандистского канала RT. В России пригрозили ответными мерами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".
Блокировка счетов RT France
О блокировании счетов сообщила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, ответный шаг ставит под вопрос продолжение работы RT France.
"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты", - пишет Le Monde .
Между тем, сотрудники телеканала опасаются того, что им будет сложно найти работу из-за того, что в их СМИ стоит штамп "пропагандист".
Россия угрожает Франции
Тем временем в Кремле угрожают мерами против французских СМИ, однако подробности пока не раскрываются.
"Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам по французским СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", - заявили в МИД России.
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