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Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответными мерами

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Суббота 21 января 2023 11:44
Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответными мерами Фото: Франция заблокировала счета пропагандистского RT. В России угрожают ответом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках девятого пакета санкций Франция заблокировала счета пропагандистского канала RT. В России пригрозили ответными мерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

Блокировка счетов RT France

О блокировании счетов сообщила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, ответный шаг ставит под вопрос продолжение работы RT France.

"RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты", - пишет Le Monde .

Между тем, сотрудники телеканала опасаются того, что им будет сложно найти работу из-за того, что в их СМИ стоит штамп "пропагандист".

Россия угрожает Франции

Тем временем в Кремле угрожают мерами против французских СМИ, однако подробности пока не раскрываются.

"Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам по французским СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", - заявили в МИД России.

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