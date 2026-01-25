UA

Франція взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch

Ілюстративне фото: Франція взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch, який Франція перехопила у четвер, 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Прокурор Марселя Ніколя Бессон оголосив, що капітана індійського походження нафтового танкера Grinch, підозрюваного у належності до російського "тіньового флоту", було взято під варту пізно ввечері в суботу, 24 січня.

Саме судно передали у розпорядження прокурора Марселя. Капітана та екіпаж танкера очікує допит.

Згідно з пресрелізом прокуратури, попереднє розслідування було розпочато 22 січня. Його доручили Дослідницькому відділу морської жандармерії в Тулоні, спільно з Центром безпеки суден у Марселі.

Як стало відомо, 22 січня Франція затримала російський танкер, який належить до "тіньового флоту" РФ.

Підсанкційне судно Grinch під прапором Коморських островів вирушило з російського Мурманська на початку січня.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина не дозволила зайти в Балтійське море танкеру, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Судно привернуло увагу аналітиків через нетипову траєкторію руху: прямуючи до одного з російських портів для завантаження сировини, танкер раптово зупинив курс у напрямку Балтики, після чого розвернувся і пішов в інший бік.

Як зазначає Reuters, це перший зафіксований випадок, коли держава Європи відмовила судну "тіньового флоту" у доступі до Балтійського моря.

ФранціяРосійська ФедераціяНАФТА