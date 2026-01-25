Франція взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch

Прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту" Grinch, який Франція перехопила у четвер, 22 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Прокурор Марселя Ніколя Бессон оголосив, що капітана індійського походження нафтового танкера Grinch, підозрюваного у належності до російського "тіньового флоту", було взято під варту пізно ввечері в суботу, 24 січня.
Саме судно передали у розпорядження прокурора Марселя. Капітана та екіпаж танкера очікує допит.
Згідно з пресрелізом прокуратури, попереднє розслідування було розпочато 22 січня. Його доручили Дослідницькому відділу морської жандармерії в Тулоні, спільно з Центром безпеки суден у Марселі.
Як стало відомо, 22 січня Франція затримала російський танкер, який належить до "тіньового флоту" РФ.
Підсанкційне судно Grinch під прапором Коморських островів вирушило з російського Мурманська на початку січня.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина не дозволила зайти в Балтійське море танкеру, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Судно привернуло увагу аналітиків через нетипову траєкторію руху: прямуючи до одного з російських портів для завантаження сировини, танкер раптово зупинив курс у напрямку Балтики, після чого розвернувся і пішов в інший бік.
Як зазначає Reuters, це перший зафіксований випадок, коли держава Європи відмовила судну "тіньового флоту" у доступі до Балтійського моря.