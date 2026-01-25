RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Франция взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch

Иллюстративное фото: Франция взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Прокуратура французского города Марсель взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция перехватила в четверг, 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Прокурор Марселя Николя Бессон объявил, что капитан индийского происхождения нефтяного танкера Grinch, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту", был взят под стражу поздно вечером в субботу, 24 января.

Само судно передали в распоряжение прокурора Марселя. Капитана и экипаж танкера ожидает допрос.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, предварительное расследование было начато 22 января. Его поручили Исследовательскому отделу морской жандармерии в Тулоне, совместно с Центром безопасности судов в Марселе.

Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, который принадлежит к "теневому флоту" РФ.

Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.

 

Борьба с "теневым флотом" РФ

Ранее РБК-Украина сообщало, что Германия не позволила зайти в Балтийское море танкеру, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно привлекло внимание аналитиков из-за нетипичной траектории движения: направляясь к одному из российских портов для загрузки сырья, танкер внезапно остановил курс в направлении Балтики, после чего развернулся и пошел в другую сторону.

Как отмечает Reuters, это первый зафиксированный случай, когда государство Европы отказало судну "теневого флота" в доступе к Балтийскому морю.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияНАФТА