Франция взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch

Прокурор Марселя Николя Бессон объявил, что капитан индийского происхождения нефтяного танкера Grinch, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту", был взят под стражу поздно вечером в субботу, 24 января.

Само судно передали в распоряжение прокурора Марселя. Капитана и экипаж танкера ожидает допрос.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, предварительное расследование было начато 22 января. Его поручили Исследовательскому отделу морской жандармерии в Тулоне, совместно с Центром безопасности судов в Марселе.

Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, который принадлежит к "теневому флоту" РФ.

Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.