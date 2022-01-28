Франция выступила за продолжение диалога в нормандском формате
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за продолжение диалога в нормандском формате. Он также заявил, что Париж предпринимает все усилия для деэскалации ситуации на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Ле Дриана с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстром.
"Франция как председатель Евросоюза мобилизовала все усилия, чтобы вместе с европейскими и американскими партнерами, а также союзниками по НАТО для сдерживания эскалации (на Донбассе - ред.)", - сказал французский министр.
По его словам, Франция выступает за продолжение переговоров в рамках нормандского формата. Ле Дриан подчеркнул, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" в Париже открыла возможность для диалога в будущем.
Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Подробности встречи - в материале РБК-Украина.
Отметим, США назвали нормандский формат лучшим для возвращения мира на Донбассе.