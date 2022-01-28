Франція виступила за продовження діалогу в нормандському форматі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан виступив за продовження діалогу в нормандському форматі. Він також заявив, що Париж робить всі зусилля для деескалації ситуації на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Ле Дріана з главою МЗС Нідерландів Вопке Хукстром.

"Франція як голова Євросоюзу мобілізувала всі зусилля, щоб разом з європейськими та американськими партнерами, а також союзниками по НАТО для стримування ескалації (на Донбасі - ред.)", - сказав французький міністр.

За його словами, Франція виступає за продовження переговорів у рамках нормандського формату. Ле Дріан підкреслив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі відкрила можливість для діалогу в майбутньому.