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Франція виступила за продовження діалогу в нормандському форматі

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Париж, П'ятниця 28 січня 2022 22:18
Франція виступила за продовження діалогу в нормандському форматі Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан виступив за продовження діалогу в нормандському форматі. Він також заявив, що Париж робить всі зусилля для деескалації ситуації на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Ле Дріана з главою МЗС Нідерландів Вопке Хукстром.

"Франція як голова Євросоюзу мобілізувала всі зусилля, щоб разом з європейськими та американськими партнерами, а також союзниками по НАТО для стримування ескалації (на Донбасі - ред.)", - сказав французький міністр.

За його словами, Франція виступає за продовження переговорів у рамках нормандського формату. Ле Дріан підкреслив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі відкрила можливість для діалогу в майбутньому.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі пройшла зустріч радників лідерів нормандського формату - України, Німеччини, Франції та Росії. Подробиці зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.

Відзначити, США назвали нормандський формат найкращим для повернення миру на Донбасі.

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