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США назвали нормандский формат лучшим для возвращения мира на Донбассе

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Четверг 27 января 2022 22:10
США назвали нормандский формат лучшим для возвращения мира на Донбассе Фото: помощница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки поддерживают организацию проведения "Нормандии". Считают соответствующий формат переговоров лучшим для достижения мира на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова помощницы государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

"Мы считаем, что "нормандский формат" является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе", - заявила Нуланд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за организацию предстоящей встречи лидеров страны-участниц нормандского формата.

Также 26 января состоялась встреча советников "Нормандии". РБК-Украина раскрывало итоги переговоров.

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