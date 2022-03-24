UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция выделит 500 тысяч евро на суд по преступлениям России в Украине

Фото: российские преступления расследует Международный суд (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию военных преступлений России в Украину. На эти цели выделят 500 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Также сообщается, что французская сторона предоставит судей, следователей и экспертов, "чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в наилучших возможных условиях".

Кроме того, сегодня на встрече министров юстиции в Гааге французский министр Эрик Дюпон-Моретти будет призывать другие страны увеличить поддержку МУС.

Напомним, в начале марта Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных начиная с 21 ноября 2013 года, когда сотни тысяч украинцев вышли на Евромайдан.

Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие российских вооруженных сил совершали военные преступления в Украине после вторжения 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна России против Украины