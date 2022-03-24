Франция выделит 500 тысяч евро на суд по преступлениям России в Украине

Министерство иностранных дел Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию военных преступлений России в Украину. На эти цели выделят 500 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Также сообщается, что французская сторона предоставит судей, следователей и экспертов, "чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в наилучших возможных условиях". Кроме того, сегодня на встрече министров юстиции в Гааге французский министр Эрик Дюпон-Моретти будет призывать другие страны увеличить поддержку МУС.