США официально назвали действия РФ в Украине военным преступлением

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил военнослужащих Российской Федерации в совершении военных преступлений на территории Украины. Это первое официальное обвинение со стороны Вашингтона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа .

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления на Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников", - говорится в заявлении.

Блинкен заявил, что с момента начала неспровоцированной и несправедливой войны президент России Владимир Путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушениям по всей Украине.

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях и нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях. Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", - заявил он.

В заявлении подчеркивается, что многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как используемые гражданскими лицами.

"В том числе и мариупольский родильный дом, как прямо отметили в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 11 марта. Сюда же относится удар по мариупольскому театру, четко обозначенному словом "дети" большими буквами, видимыми с неба. Силы Путина использовали ту же тактику в Грозном, Чечня, и Алеппо, Сирия, где они усилили бомбардировки городов, чтобы сломить волю людей. Их попытка сделать это в Украине снова потрясла мир и, как трезво засвидетельствовал президент Зеленский, "омыла народ Украины кровью и слезами", - говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что, как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях.

"Правительство США продолжит отслеживать сообщения о военных преступлениях и будет делиться информацией, которую мы собираем, с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями по мере необходимости. Мы стремимся добиваться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - отметил он.