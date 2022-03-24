Франція виділить 500 тисяч євро на суд щодо злочинів Росії в Україні

Міністерство закордонних справ Франції пообіцяло, що Париж профінансує роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) з розслідування військових злочинів Росії в Україні. На цю мету виділять 500 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Також повідомляється, що французька сторона надасть суддів, слідчих і експертів, "щоб переконатися, що прокурор може вести своє розслідування в найкращих можливих умовах".
Крім того, сьогодні на зустрічі міністрів юстиції в Гаазі французький міністр Ерік Дюпон-Моретті закликатиме інші країни збільшити підтримку МКС.
Нагадаємо, на початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування злочинів, скоєних починаючи з 21 листопада 2013 року, коли сотні тисяч українців вийшли на Євромайдан.
Зазначимо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військовослужбовці російських збройних сил скоювали військові злочини в Україні після вторгнення 24 лютого.
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