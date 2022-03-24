ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция выделит 500 тысяч евро на суд по преступлениям России в Украине

Новина українською →
Париж, Четверг 24 марта 2022 13:52
Франция выделит 500 тысяч евро на суд по преступлениям России в Украине Фото: российские преступления расследует Международный суд (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию военных преступлений России в Украину. На эти цели выделят 500 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Также сообщается, что французская сторона предоставит судей, следователей и экспертов, "чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в наилучших возможных условиях".

Кроме того, сегодня на встрече министров юстиции в Гааге французский министр Эрик Дюпон-Моретти будет призывать другие страны увеличить поддержку МУС.

Напомним, в начале марта Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных начиная с 21 ноября 2013 года, когда сотни тысяч украинцев вышли на Евромайдан.

Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие российских вооруженных сил совершали военные преступления в Украине после вторжения 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране