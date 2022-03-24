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Франція виділить 500 тисяч євро на суд щодо злочинів Росії в Україні

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Париж, Четвер 24 березня 2022 13:52
Франція виділить 500 тисяч євро на суд щодо злочинів Росії в Україні Фото: російські злочини розслідує Міжнародний суд (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство закордонних справ Франції пообіцяло, що Париж профінансує роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) з розслідування військових злочинів Росії в Україні. На цю мету виділять 500 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також повідомляється, що французька сторона надасть суддів, слідчих і експертів, "щоб переконатися, що прокурор може вести своє розслідування в найкращих можливих умовах".

Крім того, сьогодні на зустрічі міністрів юстиції в Гаазі французький міністр Ерік Дюпон-Моретті закликатиме інші країни збільшити підтримку МКС.

Нагадаємо, на початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування злочинів, скоєних починаючи з 21 листопада 2013 року, коли сотні тисяч українців вийшли на Євромайдан.

Зазначимо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військовослужбовці російських збройних сил скоювали військові злочини в Україні після вторгнення 24 лютого.

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