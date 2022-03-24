Франція виділить 500 тисяч євро на суд щодо злочинів Росії в Україні

Міністерство закордонних справ Франції пообіцяло, що Париж профінансує роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) з розслідування військових злочинів Росії в Україні. На цю мету виділять 500 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також повідомляється, що французька сторона надасть суддів, слідчих і експертів, "щоб переконатися, що прокурор може вести своє розслідування в найкращих можливих умовах". Крім того, сьогодні на зустрічі міністрів юстиції в Гаазі французький міністр Ерік Дюпон-Моретті закликатиме інші країни збільшити підтримку МКС.