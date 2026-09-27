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Франція вперше пояснила Україні зняття санкцій з Усманова

18:34 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Алішер Усманов (Getty Images)

Франція виступила за зняття санкцій ЄС з російського бізнесмена Алішера Усманова в обмін на продовження решти персональних обмежень ще на три роки.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.

За його словами, раніше персональні санкції Євросоюзу необхідно було продовжувати кожні шість місяців.

Французький дипломат пояснив, що Париж запропонував змінити цей механізм і встановити трирічний термін дії обмежень.

Барро також нагадав, що санкційний список ЄС налічує близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Він зазначив, що Франція завжди підтримувала санкційну політику, а сам він раніше пропонував додати до списку сотні людей.

"Із 3 тисяч прибрали одного, хоча я запропонував сотні (санкційних включень - ред.), і тепер мене запитують саме про це", - заявив глава французького МЗС.

Барро також розповів журналістам, що всі ці пояснення вже були надані Україні, яка, як відомо, виступила проти такої поступки, а також публічно критикувала Євросоюз за рішення щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

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