Франція вперше пояснила Україні зняття санкцій з Усманова

За його словами, раніше персональні санкції Євросоюзу необхідно було продовжувати кожні шість місяців.

Французький дипломат пояснив, що Париж запропонував змінити цей механізм і встановити трирічний термін дії обмежень.

Барро також нагадав, що санкційний список ЄС налічує близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Він зазначив, що Франція завжди підтримувала санкційну політику, а сам він раніше пропонував додати до списку сотні людей.

"Із 3 тисяч прибрали одного, хоча я запропонував сотні (санкційних включень - ред.), і тепер мене запитують саме про це", - заявив глава французького МЗС.

Барро також розповів журналістам, що всі ці пояснення вже були надані Україні, яка, як відомо, виступила проти такої поступки, а також публічно критикувала Євросоюз за рішення щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.