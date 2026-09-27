Франция впервые объяснила Украине снятие санкций с Усманова

Франция выступила за снятие санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова в обмен на продление остальных персональных ограничений еще на три года.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2.
По его словам, ранее персональные санкции Евросоюза необходимо было продлевать каждые шесть месяцев.
Французский дипломат объяснил, что Париж предложил изменить этот механизм и установить трехлетний срок действия ограничений.
Барро также напомнил, что санкционный список ЕС насчитывает около 3 тысяч физических и юридических лиц.
Он отметил, что Франция всегда поддерживала санкционную политику, а сам ранее предлагал включить в список сотни человек.
"Из 3 тысяч убрали одного, хотя я предложил сотни (санкционных включений - ред.), и теперь меня спрашивают именно об этом", - заявил глава французского МИД.
Барро также рассказал журналистам, что все эти объяснения уже были предоставлены Украине, которая, как известно, выступила против такой уступки, а также публично критиковала Евросоюз за решение по Алишеру Усманову и Михаилу Фридману.
Как сообщало ранее РБК-Украина, 22 сентября Евросоюз официально отменил санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана.
Также мы писали, как на это решение отреагировали украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига.
Кроме того, стало известно, что Киев предложит ЕС новый подход после снятия санкций с упомянутых российских олигархов.