ua en ru
Нд, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Франція вперше пояснила Україні зняття санкцій з Усманова

18:34 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Франція вперше пояснила Україні зняття санкцій з Усманова Фото: Алішер Усманов (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Франція виступила за зняття санкцій ЄС з російського бізнесмена Алішера Усманова в обмін на продовження решти персональних обмежень ще на три роки.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.

За його словами, раніше персональні санкції Євросоюзу необхідно було продовжувати кожні шість місяців.

Французький дипломат пояснив, що Париж запропонував змінити цей механізм і встановити трирічний термін дії обмежень.

Барро також нагадав, що санкційний список ЄС налічує близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Він зазначив, що Франція завжди підтримувала санкційну політику, а сам він раніше пропонував додати до списку сотні людей.

"Із 3 тисяч прибрали одного, хоча я запропонував сотні (санкційних включень - ред.), і тепер мене запитують саме про це", - заявив глава французького МЗС.

Барро також розповів журналістам, що всі ці пояснення вже були надані Україні, яка, як відомо, виступила проти такої поступки, а також публічно критикувала Євросоюз за рішення щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, 22 вересня Євросоюз офіційно скасував санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана.

Також ми писали, як на це рішення відреагував український президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга.

Окрім того, стало відомо, що Київ запропонує ЄС новий підхід після зняття санкцій зі згаданих російських олігархів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Франція Україна Російська Федерація
Новини
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Starlink можуть допомогти Україні захиститись від ракетних атак РФ: Буданов назвав умову
Аналітика
Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Підготовка багатоповерхівки до зими: як отримати гроші на генератори та автономність