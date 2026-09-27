Франція вперше пояснила Україні зняття санкцій з Усманова
Франція виступила за зняття санкцій ЄС з російського бізнесмена Алішера Усманова в обмін на продовження решти персональних обмежень ще на три роки.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.
За його словами, раніше персональні санкції Євросоюзу необхідно було продовжувати кожні шість місяців.
Французький дипломат пояснив, що Париж запропонував змінити цей механізм і встановити трирічний термін дії обмежень.
Барро також нагадав, що санкційний список ЄС налічує близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.
Він зазначив, що Франція завжди підтримувала санкційну політику, а сам він раніше пропонував додати до списку сотні людей.
"Із 3 тисяч прибрали одного, хоча я запропонував сотні (санкційних включень - ред.), і тепер мене запитують саме про це", - заявив глава французького МЗС.
Барро також розповів журналістам, що всі ці пояснення вже були надані Україні, яка, як відомо, виступила проти такої поступки, а також публічно критикувала Євросоюз за рішення щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, 22 вересня Євросоюз офіційно скасував санкції проти російських олігархів Усманова і Фрідмана.
Також ми писали, як на це рішення відреагував український президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга.
Окрім того, стало відомо, що Київ запропонує ЄС новий підхід після зняття санкцій зі згаданих російських олігархів.