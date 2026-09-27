Франция впервые объяснила Украине снятие санкций с Усманова

Франция выступила за снятие санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова в обмен на продление остальных персональных ограничений еще на три года.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2 .

По его словам, ранее персональные санкции Евросоюза необходимо было продлевать каждые шесть месяцев.

Французский дипломат объяснил, что Париж предложил изменить этот механизм и установить трехлетний срок действия ограничений.

Барро также напомнил, что санкционный список ЕС насчитывает около 3 тысяч физических и юридических лиц.

Он отметил, что Франция всегда поддерживала санкционную политику, а сам ранее предлагал включить в список сотни человек.

"Из 3 тысяч убрали одного, хотя я предложил сотни (санкционных включений - ред.), и теперь меня спрашивают именно об этом", - заявил глава французского МИД.

Барро также рассказал журналистам, что все эти объяснения уже были предоставлены Украине, которая, как известно, выступила против такой уступки, а также публично критиковала Евросоюз за решение по Алишеру Усманову и Михаилу Фридману.